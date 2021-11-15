اجتماع لمحافظ المنوفية لمتابعة ملف «التصالح في مخالفات البناء» وتقنين أراضي الدولة

محافظ المنوفية يعقد إجتماعاً تنسيقياً لمتابعة الموقف التنفيذي لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقياً لدفع منظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها.

حضر الاجتماع كل من اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء أركان حرب حسام الدين بكير قائد قطاع المنطقة المركزية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوفد المرافق له، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري ادارات التخطيط العمراني ونظم المعلومات بالديوان العام ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.

واستعرض السكرتير العام موقف أداء الأمانة الفنية فى إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بقري المحافظة وخاصة الحالات التي تقل مساحتها عن 200 م2 فأقل أو أرضي و3 أدوار على الأقل، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء بالقرى.

وشدد محافظ المنوفية علي سرعة إنهاء إجراءات ملفي التصالح والتقنين، مشيراً أنه سيتم تقييم كل من رئيس المدينة ونائبه بما تم إنجازه في تلك الملفات بجانب باقي الأعمال المكلف بها بنطاق المركز.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة لإرسال الملفات للهيئة الهندسية وتتضمن “نموذج 10 معتمد ومختوم، لوحة معمارية للأعمال المخالفة، استيفاء النموذج المعد من الهيئة الهندسية، إيصال سداد رسوم المطابقة”، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير مكان مجهز لتسهيل أعمال اللجنة الخاصة بالهيئة الهندسية لأعمال المطابقة علي أرض الواقع.