الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

أميرة أبوشقة : عودة منتدى شباب العالم رسالة للعالم بأن مصر حاضرة وقادرة

أميرة أبو شقة
أميرة أبو شقة

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن عودة انطلاقة منتدى الشباب العالم، في نسخته الرابعة، وذلك فى الفترة من  10 إلى 13 يناير المقبل رسالة إلى العالم، بأن مصر حاضرة وقادرة وأنها كانت وستظل قلب العالم النابض وفيها يجتمع الشباب والقلوب باختلاف الألوان والأجناس، لتؤكد بأن السلام لغتنا والتنمية والحب والإبداع سلاحنا لمواجهة كل التحديات.

وأشادت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بدعم القيادة السياسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وعودته مرة أخري بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا، مؤكدة بأن مصر بعظمتها وعراقتها دائما تبرهن علي ريادتها بتحدي الصعاب، وأن النسخه المقبلة من المنتدي خير رسالة من قلب أم الدنيا مصر، إلى العالم بأننا كنا وما زلنا أعظم الحضارات وأكبرها، وأن القيادة السياسية عازمة على أن حاضرنا سنكتبه بحروف من نور في سجل التاريخ بعقول وإرادة مصرية.

ودعت أبوشقة كل الشباب إلى التسجيل في منتدي شباب العالم 2022 وفتح آفاق جديدة والمناقشة والاستماع إلى الآخر لتكتمل الصورة في ظل الجمهورية الجديدة مصر الحديثة.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم قد أعلنت انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلنت إدارة المنتدى فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر ودول العالم كافة، ويستمر باب التسجيل مفتوحا لشهر كامل بداية من 15 نوفمبر 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

النائبة أميرة ابوشقة مجلس النواب منتدى الشباب العالم الشباب إدارة منتدى شباب العالم

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