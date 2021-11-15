وزير النقل: 99.5% نسبة تنفيذ كوبرى المرج

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي حتى سعد الدين الشاذلي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات وحيث يسهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج كما تم تفقد اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5% والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج.

ويعبر الكوبرى أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج، وكذلك تفقد أعمال كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل، إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مسطرد عبر نفس الطريق، كما تمت متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24 ساعة، وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الجولة جار توسعة نفق كارفور المعادي لتحقيق السيولة المرورية وروعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات، كما أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) والتي بلغت نسبة تنفيذها 18%,ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري وحيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال انارة الطريق 72%، كما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمر، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع المهم، مضيفًا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.