«السياحة والآثار» تشارك في مؤتمر الأورومتوسطي

شلبى: عملنا على استعادة ثقة السائح فى المقصد المصري

شاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة في مؤتمر الأورومتوسطي والذى نظمه اتحاد الأعمال المصرى الأوروبي ، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT الذى أقيم بمشاركة ورعاية عدد من الجهات الحكومية إلى جانب كبرى شركات الاتصالات فى مصر، بحضور الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى.

وقد شاركت نائب الوزير بكلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استهلتها بالإشارة إلى التأثير السلبى الكبير لجائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة على مستوى العالم وأبرزت جهود الدولة المصرية للعمل على الإسراع لتعافى قطاع السياحة بمصر من هذه الأزمة الغير مسبوقة وذلك من خلال العمل على استعادة ثقة السائح فى المقصد السياحي المصرى عن طريق التأكيد على أن سلامته وأمنه من أهم أولويات الحكومة إلى جانب إبراز الإجراءات التى تكفل ذلك سواء التطبيق الحاسم والمتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتي يتم تطبيقها في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة وتطعيم كافة العاملين بقطاع السياحة.

وأوضحت أن وزارة السياحة والآثار قامت بالإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية إلى جانب تنظيم فعاليات كبرى استطاعت بها جذب أنظار العالم إلى مصر مثل موكب المومياوات الملكية الذى لا يزال حديث العالم، فضلا عن الاستعداد لتنظيم فعاليات أخرى والتي من أبرزها الاحتفالية الكبرى التي سيتم تنظيمها بمحافظة الأقصر للترويج السياحي للمحافظة.

كما أكدت نائب الوزير على اهتمام الوزارة بملف التحول الرقمى، مشيرة إلى دور الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الترويج السياحى والدور الذى تلعبه مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن، منوهة إلى حرص الوزارة على دعوة المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب لزيارة المقصد السياحي مصر ونقل تجربتهم لمتابعيهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بجذب شريحة من السائحين من ذوى الإنفاق المرتفع مما يؤدي إلى زيادة الدخل السياحى ويساهم في زيادة الدخل القومي وتعزيز الاستفادة من هذه الصناعة للدولة والمجتمع .

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتى فى ضوء قيام اتحاد الأعمال المصري الأوروبي بتنفيذ عدد من مشروعات دعم السياحة والتى تشمل مشروع التراث الشامل الذى يمثل المنصة المتوسطية للتراث الثقافى لليونسكو ومشروع Med Pearls الذى يهدف إلى وضع دول حوض المتوسط على الصعيد الدولى كوجهة سياحية فريدة إلى جانب دعوة السائحين لاكتشاف وجهات سياحية جديدة ومسئولة.