«شوقي»: وفرنا مصادر بديلة للتعلم تعويضًا عن المدرسين الأقل كفاءة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن “المعلمين المصريين منهم الممتاز ومنهم من هو أقل كفاءة ولذا وفرنا للطلاب مصادر بديلة للتعلم، بحيث المدرس غير المؤهل أو غير الراغب لشرح المنهج، فهناك بدائل حتى نستغني عن هذا، ونستطيع التعلم من المصادر الرقمية المتاحة، لأن كل هدفنا إن الطالب يتعلم في الآخر”.

ولفت وزير التعليم، في تصريحات له، إلى أن "ما يحدث من تطوير في التعليم المصري هو جهد غير مسبوق، وعمل عليه آلاف البشر وتكلف ملايين الجنيهات، وتم إعداده على معايير عالمية.

وتابع:"مصر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق آخر المعايير العالمية في إعداد المناهج وتدريس العلوم والرياضيات، وبالتالي ليس هذه لغة الحديث لمن ليس متخصصًا لينقد ما بذلته الوزارة من جهد لإعداد المناهج وتطويرها".

يذكر أن العام الدراسي 2021- 2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.