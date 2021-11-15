الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شوقي»: وفرنا مصادر بديلة للتعلم تعويضًا عن المدرسين الأقل كفاءة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن “المعلمين المصريين منهم الممتاز ومنهم من هو أقل كفاءة ولذا وفرنا للطلاب مصادر بديلة للتعلم، بحيث المدرس غير المؤهل أو غير الراغب لشرح المنهج، فهناك بدائل حتى نستغني عن هذا، ونستطيع التعلم من المصادر الرقمية المتاحة، لأن كل هدفنا إن الطالب يتعلم في الآخر”.

ولفت وزير التعليم، في تصريحات له، إلى أن "ما يحدث من تطوير في التعليم المصري هو جهد غير مسبوق، وعمل عليه آلاف البشر وتكلف ملايين الجنيهات، وتم إعداده على معايير عالمية.

وتابع:"مصر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق آخر المعايير العالمية في إعداد المناهج وتدريس العلوم والرياضيات، وبالتالي ليس هذه لغة الحديث لمن ليس متخصصًا لينقد ما بذلته الوزارة من جهد لإعداد المناهج وتطويرها".

يذكر أن العام الدراسي 2021- 2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

عام 2021 الدكتور طارق شوق ذكر الامتحانات الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم رياضيات طلاب النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف حقيقة وقوع إصابات فى حريق مستشفى شبين الكوم التعليمى

بقوة القانون.. المستشار سامح عبد الحكم يوضح آليات فصل الموظف متعاطي المخدرات

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

«تحذير للعاملين».. «الأوقاف» تُصدر بيانًا جديدًا بشأن «صناديق التبرعات»

«حفتر» يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.. غدًا ‎

رئيس الأرجنتين يدعو للحوار مع المعارضة بعد خسارة الانتخابات التشريعية النصفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 12 عاماً: رفع الحراسة المشددة على عائلة نتنياهو ديسمبر المقبل

الجيش الإسرائيلى يسمح بإطلاق النار الحى على اللصوص

إسرائيل تفتح حدودها للسياح المطعمين بلقاح «سبوتنيك V»