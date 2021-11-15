المرور تضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5672 مخالفة مرورية متنوعة تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5672) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير (1779) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(105) مخالفة السير بدون تراخيص و(7) مخالفات الدراجات النارية و(36) مخالفة موقف عشوائى و(8) مخالفات لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وشهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، كثافات مرورية متحركة أمام حركة السيارات تزامنًا مع الذروة الصباحية لتنقلات المواطنين، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث .

نشرة المرور

وتظهر بعض الأحجام المتفرقة بمناطق الأعمال بالدائري منها أعلى الكنيسة المتجه إلى المنيب، وفي محور 26 يوليو عند ناهيا في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وكما تظهر بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات متجهًا للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلًا استخدام كوبري سراي القبة، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضًا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

زحام مروري بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

ويشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.