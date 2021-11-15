«لياقة بدنية وتأهيل إصابات».. «طلعت مصطفى» تضيف أحدث مركز رياضي صحي لـ«إيجنايت» بـ«أوبن إير مول مدينتي»

تواصل مجموعة طلعت مصطفى، تقديم خدمات متنوعة ومختلفة لرواد أوبن آير مول مدينتي-أكبر مول من نوعه في مصر- وتعاقدت المجموعة مع شركة " إيجنايت إيجبت "، الشركة الرائدة في مجال التدريب البدني والرياضي، لافتتاح فرع جديد لها في أوبن آير مول – مدينتي، ومن المقرر افتتاح أحدث فروع Ignite" " بداية من عام 2022 بمساحة تبلغ حوالي 2500 متر مربع .



تم توقيع العقد في احتفال رسمي في أوبن آير مول، وقام بالتوقيع كل من السيد/ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والسيد/ حسين عبدالدايم ، المدير التنفيذي لشركة " إيجنايت ".

ويوفر فرع Ignite فرصة مميزة لزاور أوبن آير مول مدينتي، للتدريب في واحدة من أفضل المنشآت البدنية والصحية في مصر، بفضل ما تتميز به "إيجنايت" من توفير مختلف الخدمات البدنية والصحية التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على تغيير نمط الحياة إلى الأفضل من خلال ممارسة الرياضة، ليتمكن الزوار من التسوق وممارسة الرياضة في مكان واحد.

ويضم الفرع الجديد لـ "إيجنايت" في أوبن آير مول - مدينتي صالة ألعاب رياضية متكاملة تقدم تدريبات لياقة بدنية وبرامج إعادة تأهيل للإصابات ، وغيرها من الخدمات البدنية والصحية، ومنذ افتتاح أول فرع في عام 2016، اشتهرت "إيجنايت" بريادتها في مجال التدريب البدني والصحي، وقامت بتدريب رياضيين محترفين وأوليمبيين في العديد من الرياضات.

وتخطط إدارة أوبن آير مول لافتتاح المبنى الثالث والرابع قريبًا قبل نهاية العام الحالي، وسيضم المبنى الثالث "Food Hall" أو قاعة طعام تلبي جميع الأذواق وتشمل أفضل سلاسل المطاعم العالمية والإقليمية والمحلية، أما المبنى الرابع فسيكون عبارة عن مركز ترفيهي عائلي مصمم بشكل فريد من شأنه أن يقدم تجربة فريدة في التسوق والترفيه لكل أفراد العائلة.

يذكر أن أوبن اير مول يقع في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع و أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة ، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة، وعلى الرغم من أنه لم يتم تشغيل المول بالكامل بعد، إلا أن الأوبن اير مول يشهد إقبالًا بمتوسط 30 ألف زائر يوميًا.

وتم تشغيل أوپن آير مول جزئياً منذ عام 2019 مع افتتاح اثنين من مبانيه الثمانية ، وهما مبنى E الذي يضم كارفور هايبر ماركت ، والآخر مبنى D الذي يشمل مجمعًا سينمائيًا يضم 15 شاشة عرض سينمائية مزودة بأحدث تقنيات العرض الخاصة.



ويقدم المول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث سيضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.