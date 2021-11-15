الكويت تزيد من إنتاج النفط مع العمل على خفض الانبعاثات

قال وزير النفط الكويتي اليوم الإثنين، إن الكويت ستزيد إنتاجها النفطي بالتوازي مع العمل على خفض الانبعاثات من أجل ضمان أمن الطاقة.

وأضاف أن الكويت ستفحص مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين كجزء من "مسار مواز" للمضي قدمًا.

وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، الإثنين، إن بلاده تدعم خطة زيادة إمدادات النفط العالمية التي اتفقت عليها بالفعل "أوبك+"، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية.

وأضاف الوزير أن الخطة، التي تقضي بضخ زيادة شهرية 400 ألف برميل يوميًا، تضمن كفاية المعروض وأثبتت جدواها في تحقيق التوازن واستقرار السوق.

و ذكر أن الاتفاق "يُعتبر كافيًا لتأمين احتياجات السوق".

وقال وزير النفط الكويتي إن بلاده بدأت بزيادة الإنتاج بصورة متناسبة مع اتفاق التعاون لزيادة المعروض في السوق بمقدار 400 ألف برميل يوميًا منذ أغسطس الماضي حسب حاجة السوق النفطية، مؤكدًا أن لديها القدرة على رفع الإنتاج حسب احتياج السوق وفق آلية ضبط التوازن في الأسواق لضمان استقرارها وضمن إطار اتفاق (أوبك +).

وأضاف وزير النفط الكويتي، فى تصريحات له، أن القطاع النفطي يعمل وفق خطة استراتيجية من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع مستهدفاته إذ تعد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت من الأولويات التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميًا في 2025، و4 ملايين برميل يوميًا في 2035 والمحافظة عليها حتى عام 2040.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة العماني إن بلاده ستواصل أيضًا تطوير الوقود الأحفوري إلى جانب الهيدروجين ومصادر أخرى للطاقة المتجددة.