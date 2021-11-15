الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإصلاح الزراعى»: طرح اللحوم فى منافذ المحافظات بـ110 جنيهات

لحوم
لحوم

قال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قامت الهيئة بطرح اللحوم البلدي بسعر 110 جنيهات للكيلو، وذلك في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهلينا وذلك لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى اللحوم من إنتاج المزارع التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأضاف «الفولي»، أن هذه المنتجات تأتي في إطار طرح منتجات اللحوم بأسعار مناسبة لكافة الفئات من المواطنين وتميزها بالجودة العالية، موضحا أن هذه المزارع تخضع للإشراف المباشر من وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الإصلاح لضمان تداول لحوم مطابقة للمواصفات الغذائية وتحقق هامش ربح مناسبا.

وزارة إصلاح أسعار وزارة الزراعة طرح منافذ سلع نائب وزير الزراعة

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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