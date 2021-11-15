اليوم.. مؤتمر صحفي بـ«الأطباء» حول قانون «المسئولية الطبية»

تعقد نقابة الأطباء، ظهر اليوم، مؤتمر صحفي بدار الحكمة، بشأن قانون المسئولية الطبية وانعكاساته الإيجابية على المنظومة الصحية بطرفيها متلقى الخدمة ومقدمها.

ووجهت نقابة الأطباء الدعوة للمشاركة في المؤتمر الصحفي إلى كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة نسرين صلاح، أعضاء مجلس النواب والمتقدمين بمشروعات قوانين المسئولية الطبية أمام البرلمان.

وأشار الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، إلى تواصل النقابة مع النواب الذين أثنوا على حرص نقابة الأطباء على شرح قانون المسئولية الطبية وتوعية المجتمع بأهميته.

ولفت "حسين"، إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا والدكتورة إيناس عبد الحليم، أكدا حضورهما ومشاركتهما المؤتمر الصحفي، بينما اعتذرت الدكتورة نسرين صلاح عمر لتواجدها خارج مصر، وأكدت حرصها على المشاركة في فعاليات مماثلة بعد عودتها.

وكانت نقابة أطباء المنوفية، قد نظمت ندوة نقاشية حول قانون المسئولية الطبية المنظور أمام مجلس النواب.

وناشد الدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية في افتتاحية الندوة، نقابات الأطباء بالمحافظات بتنظيم ندوات النقاش المجتمعي لتوضيح أهمية قانون المسئولية الطبية، حيث أشار ندا إلى أن هذا القانون يضمن للمواطن خدمة صحية جيدة عن طريق توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة للقيام بدوره المهني.

وأضاف ندا أن القانون يقرر أيضا للمريض تعويض مادي مناسب في حالة وقوع ضرر عليه.

وبدوره أكد الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن قانون المسئولية الطبية يخاطب فقط مقدم الخدمة الصحية المؤهل و المرخص له مزاولة المهنة، وأضاف أمين أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية فلا يخضع لهذا القانون و يتم محاسبته بقانون العقوبات الجنائية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة شيرين رضا طايل عضو مجلس النواب، أنه سيتم عقد عدة جلسات إستماع بمجلس النواب حول قانون المسئولية الطبية، لافتة إلى أنه سيتم التنسيق مع مجلس الشيوخ و لجنة الصحة به لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

