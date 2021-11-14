رئيس ديرمواس بالمنيا يتابع مشروعات مبادرة «حياة كريمة»
تفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، يرافقه مهندس جهاز التعمير ومندوب عن الإدارة الصحية ومنسقو مؤسسة مبادرة «حياة كريمة» بجولة لمعاينة عدد من قطع الأراضي المقترحة لإقامة الوحدات الصحية عليها بقري طوخ والسوالم وبني سالم وتانوف.
وخلال الجولة تم رفع المساحات لاقتراحها وبحث مدى ملائمتها للنماذج المعدة لذلك، لسرعة بدء العمل لتقديم خدمات طبية للمواطنين بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية تليق بالمواطن وإعلاء قيمته تناغما مع رؤية رئيس الجمهورية، كما تم معاينة الأرض المقترحة لإنشاء مبني التضامن الاجتماعي بقرية تانوف ورفع أبعادها بما يلائم النموذج المعد لذلك.