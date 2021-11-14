الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس ديرمواس بالمنيا يتابع مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

رئيس مركز ديرمواس
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة

تفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، يرافقه مهندس جهاز التعمير ومندوب عن الإدارة الصحية ومنسقو مؤسسة مبادرة «حياة كريمة» بجولة لمعاينة عدد من قطع الأراضي المقترحة لإقامة الوحدات الصحية عليها بقري طوخ والسوالم وبني سالم وتانوف. 

256764157_1306212393160035_2311829314418233080_n

وخلال الجولة تم رفع المساحات لاقتراحها وبحث مدى ملائمتها للنماذج المعدة لذلك، لسرعة بدء العمل لتقديم خدمات طبية للمواطنين بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية تليق بالمواطن وإعلاء قيمته تناغما مع رؤية رئيس الجمهورية، كما تم معاينة الأرض المقترحة لإنشاء مبني التضامن الاجتماعي بقرية تانوف ورفع أبعادها بما يلائم النموذج المعد لذلك.

257345996_1306212353160039_3043577022711360514_n

رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
257268406_1306212179826723_4524640648837447207_n
257268406_1306212179826723_4524640648837447207_n
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
رئيس مركز ديرمواس يتفقد المواقع المقترحة لمشروعات حياة كريمة
المنيا مشروعات مبادرة حياة كريمة رئيس مركز ديرمواس قرية تانوف عامر طه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

للطلاب والموظفين| رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2021

طارق الشناوي عن «المومس الفاضلة»: «المسرحية مفيهاش أي مشهد إباحي»

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مناهج الثانوية العامة

«اسمه الأشقر وضخامته مُبالغ فيها».. كل شىء عن «عقارب أسوان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غرب القدس المحتلة

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسى