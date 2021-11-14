إزالة 385 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن حملة بدمياط

استكملت محافظة دمياط حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة ٩ حالات تعدى بمركز دمياط تابعتين لولاية الموارد المائية والري بمساحة ٣٤٨م٢.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة ٣٨٥ حالة تعدى منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ٦٢٩٦٦ م٢.