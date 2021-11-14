الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 385 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن حملة بدمياط

إزالة حالة تعد
إزالة حالة تعد

استكملت محافظة دمياط حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة ٩ حالات تعدى بمركز دمياط تابعتين لولاية الموارد المائية والري بمساحة ٣٤٨م٢.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة ٣٨٥ حالة تعدى منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ٦٢٩٦٦ م٢.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط الدستور دمياط أراضي املاك الدولة

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