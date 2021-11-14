الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تزامنًا مع عيد رسامته أسقفًا.. أبرز المعلومات عن الأنبا داود

الأنبا داود
الأنبا داود

تزامنًا مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد رسامة الأنبا داود أسقفًا على المنصورة وتوابعها - الدقهلية، ترصد «الدستور» في سطور أبرز المعلومات عنه.


ولد الأنبا داود بشبرا مصر، في 25 يناير عام 1957 باسم ايهاب نظير خليل وهبه.

التحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة عام 1978.

أحب حياة الرهبنة والتوحد بالله الواحد وترهب في 3 يوليو عام 1989، بدير السيدة العذراء مريم الشهير بالبراموس

عمل في بناء سور الدير حتى أصيب بالإعياء ثم ببوابة الدير
ثم وكيلاً للدير بعد سفر الأب الوكيل للخدمة بالخارج ثم رشح للأسقفية.

سيم الأنبا داود اسقفًا في عهد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك رقم 117، في يوم الخميس 14 نوفمبر عام 2002، وجلس على كرسي الأسقفية بالمنصورة يوم السبت 21 ديسمبر 2002.

الانبا داود اسقف المنصورة عيد سيامته أسقفا

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وائل لطفي

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