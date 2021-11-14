ماذا سيحدث بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟.. صحيفة بريطانية تجيب

كشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن هناك تغيرات عديدة ستطرأ على النظام الملكي البريطاني بعد تولي الأمير تشارلز العرش.

وذكرت الصحيفة إنه في حالة وفاة الملكة اليزابيث الثانية سيتولى العرش نجلها الأكبر الأمير تشارلز، ومن المعروف أن تشارلز ينتقد الطريقة التي تدار بها العائلة المالكة، وعندما يحين الوقت، من المحتمل أن تشهد العائلة بعض التغييرات الكبيرة.

وأضافت أنه في الساعات التالية لوفاة الملكة، سينعقد "مجلس انضمام"، يتألف من مجموعة من مستشاري الملك المعروف باسم مجلس الملكة الخاص في قصر سانت جيمس، لندن، للاعتراف رسميًا بالانتقال وإعلان تشارلز باعتباره الملك.

وتابعت إن هناك الكثير من الإجراءات التي سيتخذها دوق كورنوال الذي يقال إنه عقد قمة مع ابنه الأمير ويليام بعد وفاة والده الأمير فيليب حول ما سيحدث للنظام الملكي على مدى الأجيال القادمة.

وأضافت أن هناك الكثير من الاجراءات التي ستحدث قبل أن يعرف الناس العاديون بوفاة الملكة ومع ذلك، سيتم إخطار رؤساء الحكومات في دول الكومنولث، جنبًا إلى جنب مع الحلفاء الرئيسيين للمملكة المتحدة.

وأشارت إلى أنه في أعقاب ذلك مباشرة، سيلتقي الأمير تشارلز برئيس الوزراء ويلقي كلمة أمام الأمة بعد أن يتم نشر الخبر للجمهور من قبل هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي.

وأضافت أنه سيتبع ذلك فترة حداد وطني لمدة 12 يومًا، وسيتم تعليق جميع الأعمال البرلمانية لمدة 10 أيام - باستثناء أعضاء البرلمان الذين قدموا الجزية في مجلس العموم، كما فعلوا مع الأمير فيليب في أبريل من هذا العام.

ولفتت إلى أنه على المدى الطويل، كانت الصحيفة أكدت أن التكهنات دائمًا منتشرة حول التغييرات التي سيجريها الأمير تشارلز على النظام الملكي عندما يجلس على العرش وتخفيف النظام الملكي وجعله يقتصر على نفيه ونجليه ويليام وهاري إلا أن تنازل الأخير عن واجباته الملكية ستجعل تشارلز يغير من خططه جزئيا.