الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس تاجري الآثار المزيفة في النزهة 15 يومًا

اثار
اثار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة شرق القاهرة، الأحد، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامهما بالنصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهما قطعًا أثرية.

وفى إطار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تواجد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم. 

وبالانتقال، أمكن ضبط كلٍ من طرف أول (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة بورسعيد)، طرف ثان (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة، وبحوزة الآخرين هواتف محمولة تحوى مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية).

وبمناقشتهما قرر أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على آخر من الطرف الثانى من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبته فى بيعها واتفقا على التقابل بمحل الضبط لعرض مقاطع الفيديو المنوه عنها على الطرف الثانى بقصد النصب عليهم. 

بمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال المتهم أيدوها وأقرا اعتزامهما النصب على الطرف الأول حال صدق ادعائهم وإحضار القطع الأثرية، وأضاف أحدهما بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة رجل شرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قاضي المعارضات مديرية امن القاهرة مكافحة الجريمة نصب علي المواطنين قسم شرطة النزهة أجهزة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مناهج الثانوية العامة

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

للطلاب والموظفين| رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2021

«اسمه الأشقر وضخامته مُبالغ فيها».. كل شيء عن «عقارب أسوان»

«حسام عبدالغفار».. من هو المتحدث الجديد باسم وزارة الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غرب القدس المحتلة

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسى