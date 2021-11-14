استمرار حبس تاجري الآثار المزيفة في النزهة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة شرق القاهرة، الأحد، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامهما بالنصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهما قطعًا أثرية.

وفى إطار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تواجد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم.

وبالانتقال، أمكن ضبط كلٍ من طرف أول (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة بورسعيد)، طرف ثان (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة، وبحوزة الآخرين هواتف محمولة تحوى مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية).

وبمناقشتهما قرر أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على آخر من الطرف الثانى من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبته فى بيعها واتفقا على التقابل بمحل الضبط لعرض مقاطع الفيديو المنوه عنها على الطرف الثانى بقصد النصب عليهم.

بمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال المتهم أيدوها وأقرا اعتزامهما النصب على الطرف الأول حال صدق ادعائهم وإحضار القطع الأثرية، وأضاف أحدهما بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة رجل شرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.