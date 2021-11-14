الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف الشوارع المحيطة بسوق العصر الجديد

أعمال التطوير
أعمال التطوير

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بسوق العصر الجديد 1،2 بحي العرب، وذلك ضمن الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمشروعات الخدمية الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي اللائق، وتتم الأعمال بالتنسيق بين مديرية الطرق والنقل وحي العرب.

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أعمال التطوير

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من رفع وإزالة كافة التعديات والإشغالات المحيطة بسوق العصر 1،2 للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وإنشاء مجمعات خدمية حضارية تليق بالتطور التنموي بمحافظة بورسعيد، لافتًا أنه لا مجال لعودة الإشغالات مرة أخرى، وسيتم فتح الشارع لعبور السيارات بعد أن يتم الانتهاء من تمهيده ورصفه على أعلى مستوى.

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أعمال التطوير

أعمال التطوير
أعمال التطوير
أعمال التطوير
أعمال التطوير
أعمال التطوير
أعمال التطوير
أعمال التطوير
أعمال التطوير
محافظة النقل مدير مستوى تطوير مشروعات

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