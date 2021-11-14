الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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في اليوم العالمي للسكر.. أفضل بديل للخبز الأبيض من الشوفان

خبز الشوفان
خبز الشوفان

يعتبر الشوفان بديلُا صحيًا وآمنًا، لكل من يريد الحفاظ على نظام غذائي، وهو ما ينطبق على مرضى السكر، الذين يجب عليهم الاهتمام بنوعية الطعام الذي يتناولوه، لكي لا يؤثر ذلك على نسبة السكر، ويعد الشوفان أحد أهم هذه الخيارات الصحية وأفضلها.

وفي اليوم العالمي لمرضى السكر، نقدم لكم عدد من الفوائد الخاصة بالشوفان وطرق تحضيره:

فوائد الشوفان لمرضى السكر:

  • تنظيم السكر في الدم.
  • تقليل الحاجة إلى الأنسولين.
  • الشعور بالشبع.
  • تعزيز صحة القلب.
  • يمنح الجسم الطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة.
  • يضم الشوفان أفضل المعادن ومنها البوتاسيوم والكالسيوم والزنك، بالإضافة إلى النحاس الذي يعد من المعادن الرئيسية المهمة لمرض السكر.

 

طريقة تحضير عيش الشوفان لمرضى السكر:

المكونات:

  • 2 كوب من الشوفان.
  • 2 كوب من الدقيق الأسمر.
  • نصف كوب من الحليب.
  • 3 بيضات.
  • ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
  • رشة من الملح.
  • نصف كوب من الزيت.
  • سمسم.
  • ماء دافئ للعجن.

 

الطريقة:

نقوم بتحضير وعاء للعجن ويوضع به الدقيق الأسمر والشوفان، ثم يضاف إليه الزيت النباتي، ويتم تقليب المكونات جيدا، بعدها نضيف الملح والبيض بالتدريج ويتم التقليب.

يتم خلط الخميرة مع السكر والقليل من الماء الدافئ، ونقوم بعمل حفرة في منتصف الخليط السابق، ويصب خليط الخميرة بداخلها، نسكب الحليب ويتم عجن المكونات جيدا مع إضافة الماء الدافئ حتى تتشكل العجينة.

يتم ترك العجينة حتى تتخمر لمدة لا تقل عن النصف ساعة في مكان دافئ، وبعد المدة المحددة يتم تقطيع العجينة إلى دوائر متساوية في الأحجام، وترص في صينية مدهونة بالزيت وتترك مرة أخرى لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

تفرد دوائر العجين وتوضع في صينية، ويتم وضعها بالفرن لمدة نصف ساعة تقريبا حتى نضج الخبز.

ويعد هذا الخبر من أفضل البدائل الصحية ليس فقط لمريض السكر بل لكل الذين يرغبون في الحفاظ على صحتهم واتباع نظام غذائي وكذلك للأطفال الصغار، فهو مفيد وصحي لهم.

اليوم العالمي للسكر الشوفان فوائد الشوفان بدائل السكر بديل العيش

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