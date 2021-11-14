وزيرا خارجية الإمارات ولكسمبورج يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره في لوكسمبورج جان أسيلبورن، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلًا عن مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ولوكسمبورج والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.