«بلجيكا– مصر رحلة فى ذاكرة الطفولة».. معرض للقصص المصورة الخميس

تنظم سفارة مملكة بلجيكا بالقاهرة معرضًا للقصص المصورة، تحت رعاية وزارة الثقافة، بعنوان: "بلجيكا - مصر رحلة في ذاكرة الطفولة".

سيقام المعرض في الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2021 بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، بحسب بيان للسفارة البلجيكية بالقاهرة.

يحتوي المعرض على العديد من اللوحات الأصلية والمنسوخة عالية الجودة لقاءات مسجلة مع مؤلفي القصص المصورة من بلجيكا الذين استلهموا أفكارهم من مصر، مثل قصص: أليكس، بالك ومورتيمر، آريون، أليكس سيناتور.

جميع اللوحات تم تجميعها من مؤلفي القصص المصورة، ودور النشر والجامعيين في بلجيكا.

كما سيقدم المعرض بعض النصوص التعليمية تمت كتابتها حصريًا من قبل مركز القصص المصورة البلجيكي حتى يتسنى تقديمها في المعرض.

يتيح المعرض الفرصة للسادة الزوار لمعرفة مدى حب وعشق الشعب البلجيكي لمصر.

وقد أطلقت السفارة مسابقة للقصص المصورة، من خلالها قامت لجنة تحكيم بلجيكية باختيار الفائزين، حيث تم اختيار لوحات من تصميم فنانين مصريين معاصرين، وسيتم عرض هذه اللوحات في المعرض.

تعد بلجيكا واحدة من أهم المراكز العالمية للفن التاسع، وهو الفن الذي يجمع بين الرسم والكتابة لخلق وسيلة اتصال مميزة تخاطب الأطفال والكبار معًا.

وفن القصص المصورة نتاج للتأثر بالكتابة الهيروغليفية، لذلك تدعو السفارة الجميع للتعرف على ذلك الفن الذى يربط بين مصر وبلجيكا.

الدخول إلى المعرض مجانًا من الساعة 10ص إلى الساعة 9م.

ومن المقرر بعد نهاية هذا المعرض، أن يتم تنظيمه مرة أخرى في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، وهما اثنان من مراكز التسوق الرئيسية لشركة ماجد الفطيم، التي تؤكد استضافتها معرض القصص المصورة بالتعاون مع سفارة مملكة بلجيكا في القاهرة، التزامها بتزويد عملائها بتجربة فريدة لا مثيل لها في جميع مراكز التسوق التابعة لها، ولتتمكن بذلك أيضًا من إظهار تقديرها ودعمها لمجتمع الفن، فضلًا عن المساهمة في الجمع بين والتعرف على الثقافات الغنية التي تتمتع بها مصر وبلجيكا.