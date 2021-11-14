الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلجيكا– مصر رحلة فى ذاكرة الطفولة».. معرض للقصص المصورة الخميس

فرانسوا كورنيه سفير
فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة

تنظم سفارة مملكة بلجيكا بالقاهرة معرضًا للقصص المصورة، تحت رعاية وزارة الثقافة، بعنوان: "بلجيكا - مصر رحلة في ذاكرة الطفولة". 

سيقام المعرض في الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2021 بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، بحسب بيان للسفارة البلجيكية بالقاهرة.

يحتوي المعرض على العديد من اللوحات الأصلية والمنسوخة عالية الجودة لقاءات مسجلة مع مؤلفي القصص المصورة من بلجيكا الذين استلهموا أفكارهم من مصر، مثل قصص: أليكس، بالك ومورتيمر، آريون، أليكس سيناتور. 

جميع اللوحات تم تجميعها من مؤلفي القصص المصورة، ودور النشر والجامعيين في بلجيكا. 

كما سيقدم المعرض بعض النصوص التعليمية تمت كتابتها حصريًا من قبل مركز القصص المصورة البلجيكي حتى يتسنى تقديمها في المعرض.

يتيح المعرض الفرصة للسادة الزوار لمعرفة مدى حب وعشق الشعب البلجيكي لمصر. 

وقد أطلقت السفارة مسابقة للقصص المصورة، من خلالها قامت لجنة تحكيم بلجيكية باختيار الفائزين، حيث تم اختيار لوحات من تصميم فنانين مصريين معاصرين، وسيتم عرض هذه اللوحات في المعرض. 

تعد بلجيكا واحدة من أهم المراكز العالمية للفن التاسع، وهو الفن الذي يجمع بين الرسم والكتابة لخلق وسيلة اتصال مميزة تخاطب الأطفال والكبار معًا.

وفن القصص المصورة نتاج للتأثر بالكتابة الهيروغليفية، لذلك تدعو السفارة الجميع للتعرف على ذلك الفن الذى يربط بين مصر وبلجيكا.

الدخول إلى المعرض مجانًا من الساعة 10ص إلى الساعة 9م.

 ومن المقرر بعد نهاية هذا المعرض، أن يتم تنظيمه مرة أخرى في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، وهما اثنان من مراكز التسوق الرئيسية لشركة ماجد الفطيم، التي تؤكد استضافتها معرض القصص المصورة بالتعاون مع سفارة مملكة بلجيكا في القاهرة، التزامها بتزويد عملائها بتجربة فريدة لا مثيل لها في جميع مراكز التسوق التابعة لها، ولتتمكن بذلك أيضًا من إظهار تقديرها ودعمها لمجتمع الفن، فضلًا عن المساهمة في الجمع بين والتعرف على الثقافات الغنية التي تتمتع بها مصر وبلجيكا.

مصر القاهرة الثقافة معرض بلجيكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

أكلات دولة التلاوة.. قائمة أصناف الطعام التي يتناولها قراء مصر

«الموت» يختار أشهر محاربين للسرطان بكفر الشيخ في يوم واحد

«السيول» تُغلق 3 طرق رئيسية

بالأرقام.. أكثر الدول فى العالم تضررا بوباء كورونا

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب بينيت يعلق على اعتقال زوجين إسرائيليين فى تركيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان