وزيرا خارجية الإمارات والعراق يبحثان التعاون والقضايا المشتركة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "حرص بلاده على أمن واستقرار العراق الشقيق ودعمه ومساندته في مساعيه نحو الاستقرار والتنمية"، معربا عن تمنياته للعراق أن يسوده الأمن والازدهار والرخاء.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية العراقي بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.. مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق وشعبه.