الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية الإمارات والعراق يبحثان التعاون والقضايا المشتركة

جريدة الدستور

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "حرص بلاده على أمن واستقرار العراق الشقيق ودعمه ومساندته في مساعيه نحو الاستقرار والتنمية"، معربا عن تمنياته للعراق أن يسوده الأمن والازدهار والرخاء.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية العراقي بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.. مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق وشعبه.

ابوظبى العراق الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

أكلات دولة التلاوة.. قائمة أصناف الطعام التي يتناولها قراء مصر

«الموت» يختار أشهر محاربين للسرطان بكفر الشيخ في يوم واحد

«السيول» تُغلق 3 طرق رئيسية

بالأرقام.. أكثر الدول فى العالم تضررا بوباء كورونا

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه

الكندوز بـ145 جنيهًا والضأن بـ150 للكيلو.. أسعار اللحوم فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب بينيت يعلق على اعتقال زوجين إسرائيليين فى تركيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان