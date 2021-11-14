سيولة أمام حركة السيارات وفرق إنقاذ وطوارئ لمواجهة الطقس السئ

شهدت حالة الطرق بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، انتشارًا لرجال المرور، للتعامل مع أي كثافات في حركة السيارات ورفع إشغالات الطريق، بما ييسر على المواطنين حركة وصولهم إلى أعمالهم، وتتابع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية من خلال غرف العمليات وإدارة الأزمة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حالة الطقس وسقوط الأمطار والسيول في جميع محافظات الجمهورية للدفع السريع بفرق الإنقاذ والطوارئ.

وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وشهد ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي انتظام حركة سير السيارات وصولًا إلى المهندسين.

وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية.

وفي المحافظات تؤمن الخدمات الأمنية بالإدارة العامة للمرور غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة وهي طرق (مرسى علم/ القصير و قفط/ القصير وقنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي) وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على أرواح المواطنين، نتيجة السيول التي تتسبب في صعوبة السير على هذه الطرق، وخاصة في ظل الأحوال الجوية الغير مستقرة بالمحافظة. وتنتشر فرق الإنقاذ والطوارئ بالحماية المدنية لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء في حالة تضررها نتيجة السيول.