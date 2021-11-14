قراصنة يخترقون نظام البريد لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

تمكن قراصنة من الدخول إلى نظام البريد الإلكتروني الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " إف بي آي" وقاموا بتوجيه رسائل خبيثة إلى 100 ألف حساب.

وبث ال" إف بي آي " مثالا على تويتر لواحد من رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى آلاف الحسابات، وقد حملت الرسالة عنوان " عاجل : تهديد في الأنظمة" وتمكنوا من التسلل عبر نظام مكافحة القرصنة إلى وزارة الأمن الداخلي حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية".

وتحذر الرسالة المتلقين من احتمال سحب معلومات من النظام بواسطة مجموعة جرائم القرصنة "التحميل الزائد الخفي".

ويستخدم القراصنة عددا من الآليات للاختراق منها إغراق الـ"إف بي آي" بالمكالمات أو إقناع المستخدمين بإغلاق بعرض البرامج.

لكن أوستن بيرجلاس خبير مكافحة القرصنة والعميل الخاص السابق في "إف بي آي" أشار في تصريحات لـ"بلومبرج" إلى أن ما تم اختراقه ليس هو نظام البريد الإلكتروني المشفر الذي يستخدمه عملاء "إف بي آي" وإنما نظام آخر للرسائل غير السرية.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانا ذكر فيه أنه على علم بالهجوم دون أي تفاصيل أخرى.

