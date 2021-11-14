سر جاذبية ليوناردو دى كابريو.. وتوقعات الفلك له فى العام الجديد

سرق ليوناردو دي كابريو الممثل القوي والرمز الذي أثار الجدل بكونه لا يبدو أنه يواعد أي شخص يزيد عمره عن 25 عامًا قلوب العالم، و يشتهر دي كابريو البالغ من العمر 47 عامًا، بعمله المذهل في السينما، بالإضافة إلى أسلوب حياته الشرير والمراوغ فهو الفتى الجميل الذي لا يسعنا إلا أن نعشقه.



وجذبت جاذبية ديكابريو الجذابة ومظهره اللطيف المستهتر الناس في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع new york post

ليوناردو دى كابريو

موهبة دي كابريو ظهرت منذ سنواته الأولي

انطلقت الأيقونة إلى الشهرة في سن مبكرة وأثبت نفسه كواحد من أكبر المشاهير على وجه الأرض.



حتى في أيام شبابه والأدوار في أفلام مثل "روميو وجولييت" عام 1996 كان ليوناردو دي كابريو يتمتع بموهبة كبيرة

ليوناردو دى كابريو



مظهر ليوناردو الجذاب

المظهر الخارجي ليوناردو دي كابريو أحد الأسباب التي جعلته معشوقا من قبل المشاهير

ليوناردو دى كابريو

يرغب ليوناردو دي كابريو في خلق مسيرة فنيه لامعه



بإلقاء الضوء على مسيرته المهنية السابقة يتضح أن ليوناردو دي كابريو يخطط للنجاح المهني الكبير، فهو لا يكف عن النجاح والتطور في حياته المهنية.

ليوناردو دى كابريو

علامة الفلك الخاصة به تؤثر علي أسلوب حياته

ولد ليوناردو دي كابريو في 11 نوفمبر 1974 وهذا يجعله بين تقاطع برجين العقرب و الميزان، ووفقا لعلامة برج الميزان الخاصة به فهو شخص دبلوماسي ينجح في التحايل على كافة الشخصيات لمصلحته.

ليوناردو دى كابريو

وبصفته برج الميزان فإنه يطالب بوجود شريك في جميع الأوقات

والكثير من العاملين في هوليوود يعرفون أسلوب حياة دي كابريو المستهتر، والاحتفال مع عارضات الأزياء والسفر إلى الجزر ومواعدة ملكات الجمال النحيفات، وكثرة علاقاته النسائية بشكل عام، ومع ذلك له قطاعه العريض من عشاقه من الرجال والنساء.

ليوناردو دى كابريو

توقعات الفلك ليوناردو دي كابريو العام الجديد

طبقا لتوقعات عالم الفلك الأمريكي توماس كايل فإن تقاطع عطارد و المريخ و الشمس في كوكب الميزان في العام الجديد يبشر بحظوظ في الثروة والمالية ليوناردو دي كابريو.

كما أن كوكب المشتري هو كوكب الحظ، يعمل على تعزيز وظيفته

ووفقا لتوماس الفلك ستكون السنوات القادمة ليوناردو دي كابريو كبيرة بالنسبة لعلاقاته بالإضافة إلى حسابه المصرفي، فالطاقات الكبيرة ستغير حياته بشكل أفضل.