بهاء أبو شقة عن «عيد الجهاد»: صفحة وطنية في تاريخ مصر

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن أطياف الشعب المصري الحر العريق، ممثلًا عن كافة الكتل الحزبية والاجتماعية في بيت الأمة بيت الوطنية المصرية الصادق والخالصة، بيت الوحدة الوطنية التي حملت شعارًا منذ ما يتجاوز عن 100 عام، فكانت ومازالت رمزًا للوطنية المصرية.

وأوضح، أنه في هذه المناسبة الوطنية الخالصة هناك رسالة واضحة وصريحة وصادقة بأن عيد الجهاد الذي بدأ يوم 13 نوفمبر عام 1918 مازال راسخًا ثابتًا قويًا في قلوب ونفوس المصريين جميعًا، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل للمصريين جميعًا أسمى وأغلى معاني التضحية والفداء بالدفاع عن تراب الوطن وكرامته وحرية المواطن.

احتفالات حزب الوفد

جاء ذلك خلال احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني، وبحضور النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية ورموز الإعلام والصحافة.

وتابع «أبو شقة»: نحن أمام عيد وطني خالص أصيل، لأنه عيد قومي مصري يمثل صفحة وطنية رائعة في تاريخ مصر، فيستمد يوم 13 نوفمبر 1918 أهمية في تاريخ مصر المعاصرة من أنه يمثل إحدى المنعطفات التاريخية الكبرى في تاريخ البلاد، وهي من أهم الأيام التي يقف التاريخ عندها طويلًا، ويفتح عندها صفحة جديدة من صفحاته، ويحول مجراه ليتجه إلى مجال آخر، فهو اليوم الذي وقعت فيه أول مواجهة حقيقية بين الشعب المصري ممثلًا في الزعيم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وبين قوات الاحتلال ممثلة في المعتمد البريطاني السير ونجت.