السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بهاء أبو شقة عن «عيد الجهاد»: صفحة وطنية في تاريخ مصر

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

 قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن أطياف الشعب المصري الحر العريق، ممثلًا عن كافة الكتل الحزبية والاجتماعية في بيت الأمة بيت الوطنية المصرية الصادق والخالصة، بيت الوحدة الوطنية التي حملت شعارًا منذ ما يتجاوز عن 100 عام، فكانت ومازالت رمزًا للوطنية المصرية. 

وأوضح، أنه في هذه المناسبة الوطنية الخالصة هناك رسالة واضحة وصريحة وصادقة بأن عيد الجهاد الذي بدأ يوم 13 نوفمبر عام 1918 مازال راسخًا ثابتًا قويًا في قلوب ونفوس المصريين جميعًا، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل للمصريين جميعًا أسمى وأغلى معاني التضحية والفداء بالدفاع عن تراب الوطن وكرامته وحرية المواطن.

IMG-20211113-WA0067
 احتفالات حزب الوفد

جاء ذلك خلال احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني، وبحضور النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية ورموز الإعلام والصحافة.

 وتابع «أبو شقة»: نحن أمام عيد وطني خالص أصيل، لأنه عيد قومي مصري يمثل صفحة وطنية رائعة في تاريخ مصر، فيستمد يوم 13 نوفمبر 1918 أهمية في تاريخ مصر المعاصرة من أنه يمثل إحدى المنعطفات التاريخية الكبرى في تاريخ البلاد، وهي من أهم الأيام التي يقف التاريخ عندها طويلًا، ويفتح عندها صفحة جديدة من صفحاته، ويحول مجراه ليتجه إلى مجال آخر، فهو اليوم الذي وقعت فيه أول مواجهة حقيقية بين الشعب المصري ممثلًا في الزعيم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وبين قوات الاحتلال ممثلة في المعتمد البريطاني السير ونجت.

IMG-20211113-WA0066
 احتفالات حزب الوفد
المستشار بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد مجلس الشيوخ الشعب المصري الوطنية المصرية بيت الوحدة الوطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ4.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. (فيديو)

انتشال جثمان ضحايا عقار روض الفرج.. وشهود عيان يروون التفاصيل (فيديو)

وزيرة الهجرة توجه بسرعة نقل جثمان متوفي في الكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122