الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم على التدريس بالحصة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للمعلمين الراغبين في التدريس بالحصة بالمدارس على أن يتم التقديم في الإدارات التعليمية من اليوم حتى الخميس في كافة المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.
ويستلزم قيام المعلمين الراغبين في التطوع والتدريس بالحصة بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة في كل مادة وحسب احتياجات المدارس في الإدارة التعليمية.
ويبحث العديد من المعلمين عن الشروط والأوراق المطلوبة.
- أن يكون المتقدم ذو مؤهل عالي، حاصل على مؤهل تربوي + دبلومة تربوية يشترط الخبرة في التدريس في بعض التخصصات.
- يتم التوزيع على أساس احتياجات كل مدرسة داخل المحافظة.
- تكون قيمة مكافأة للحصة الواحدة للمعلمين المتطوعين 20 جنيهاً.
- يشترط أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى أقارب الدرجة الثانية.
- الحصول على رخصة للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.
- عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.
- ألا تجاوز مدة التطوع في المدارس بالحصة 11 شهراً على مدار العام الدراسي.
- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.