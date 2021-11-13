الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم على التدريس بالحصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للمعلمين الراغبين في التدريس بالحصة بالمدارس على أن يتم التقديم في الإدارات التعليمية من اليوم حتى الخميس في كافة المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.

ويستلزم قيام المعلمين الراغبين في التطوع والتدريس بالحصة بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة في كل مادة وحسب احتياجات المدارس في الإدارة التعليمية.

ويبحث العديد من المعلمين عن الشروط والأوراق المطلوبة.