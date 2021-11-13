قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

1 – الهدية: إذا أخد الله منكِ.. ما لم تتوقعى ضياعه، فسوف يعطيك ما لم تتوقعيه.. العدل المطلق.. افرحى أنتِ جميلة..

2 – الإحساس: احذرى من أقنعة الوجوه.. صدقى القلوب.

3 – الجوهرة: أنتِ مثل الجوهرة.. لا تشترى الرخيص، ولا تبيعى الغالي..

4 – اختيار: اختارى الزوج الذى يأخذ رأيك فى كل الأمور والقرارات.

5 – التعلم: تعلمى من الحياة، حتى تصلى لمستوى يليق بكِ.. تعلمى ثم تكلمي..

6 – صاحب السعادة: فى البحر كل السمك يمكنه العوم، لكن على الميزان كل نوع.. له سعره، والحدق يفهم.

7 - عطرك: لا يمتلكه إلا من حصل على حق قلبك الحصري.

8 – الأب: حياة وسند.. وبنت أبوها متخافوش عليها.. الأب حياة وجيش لكِ.

9 – الأم: تضع لكِ الأمان.. قلبها الجنة..

10 – الأخوة: سند وعزوة وعزة وقوة.

11 – حقك: أن تخوضى التجارب، وتفشلى وربما تنكسرى.. ولكنك صلبة فى النهاية ستنجحين..

12 – تعلمي: الجهل شجرة لنبت كل الشرور.

13 – الظروف: لا تستسلمى لها.. فالألم والأمل.. نفس الحروف..

14 – الظل: السند حينما تبدئين موسم التخلي..

15 – كونى كالصقر: عزة النفس وبعد النظر..

16 – المرأة الناجحة: أقوى من الرجل الناجح.. لأن الرجل الناجح يتحدى شيئًا واحدًا هو صعوبة العمل. أما المرأة الناجحة فهى تتحمل صعوبة الأهل والمجتمع والقانون والعمل، وخلافه..

17 – محظور: أن تكونى مثلما يريدها البعض.. لا تغير، لا تتعصب، لا تغضب، جميلة طيلة الـ24 ساعة، لا تتكلم، وكمان بتنور فى الضلمة..

18 – البطل: هو من يسعى لعمل ما يرضيكِ..

19 – إنسانة: حقيقتك فى تعاملك مع من هم أقل شأناً منك..

20 – مختلفة: علمى نفسك.. التميز والتمرد..

21 – الاختيار: تقدرى على الدنيا، ولا تقدر عليكى.. حددى هدفك دائماً..

22 – الفقد: اجعليها فترة لتحقيق ذاتك لتتجاوزى ما فقدته، لكى تكونى أكثر صلابة وذكاء وقوة.. إنسانة جديدة.. خليكى زى الشمس..

23 – الحياة: اختيار.. حسب شروطك.. مهما طالت قصرت.. احذرى أن تجعليها مثلث برمودا..

24 – العظمة: فى قيامك بعد كل انكسار.. تتغيرين للأقوى.. تتحدين وتستطيعين..

من الآخر..

أوشك سهمك أن يصيب..

