مواهب قصر ثقافة سوهاج تتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة

نظّمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لـ 45 من شباب ومواهب قصر ثقافة سوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز المراغة.

يأتي هذا استمرارًا لفعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تضمنت الجولة قيام شباب ومواهب قصر ثقافة سوهاج يرافقهم أحمد أبو همام نائب رئيس مركز ومدينة المراغة، وأحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج، بزيارة مشروعات قرية شندويل، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، كما تفقدوا محطة رفع الصرف الصحي بـ " نجع أبو عوض "، واختتم الشباب جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مدرسة "الوقدة" تعليم أساسي.

وقام عدد من مواهب قصر ثقافة الطفل بسوهاج، بأعمال الرسم خلال الجولة واستخدام موهبتهم في رسم المشروعات التي شاهدوها اليوم، معربين عن سعادتهم بالمشروعات التي تفقّدوها، والطفرة التنموية التي تشهدها محافظة سوهاج.

وأعلن محافظ سوهاج عن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد 8 وحدات صحية بقرى مركز البلينا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين.



وأوضح الفقي أن الوحدات الصحية التي تم تطويرها، ورفع كفاءتها، هى "الحجز، نجع ابو ستيت، الغابات، الحرجة بالقرعان، الحرجة قبلي، البورة، العمارنة، الوحلية الصغيرة"، لافتًا إلى بدء أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية "الغنيمية"، وتسليم قطعة أرض لإنشاء مركز طبي بقرية "بني حميل ".