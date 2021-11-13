السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أزمة فى توفير سرنجات التطعيم بلقاحات «كورونا».. «الوزراء» يكشف الحقيقة

لقاح
لقاح

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا تُشير إلى وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم السبت، إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.

ولفت المركز إلى أن وزارة الصحة أكدت أنه لا صحة لوجود أي أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على توافر مخزون آمن من السرنجات اللازمة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بكافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم.

وأوضحت الوزارة أن هناك استراتيجية لتوطين الصناعات الطبية في مصر لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث يوجد بمصر نحو 152 مصنعًا لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي بما فيها السرنجات، والتي يتم تصنيعها وفقاً لأعلى المعايير الطبية العالمية، كما يجري التوسع في المراكز والأماكن المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا في نطاق كل محافظة، وتخصيص أماكن لتسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني بتلك المراكز تيسيراً عليهم، فضلاً عن إتاحة الخط الساخن لوزارة الصحة للحصول على اللقاح "105" طوال اليوم بصورة مباشرة، لتلقي شكاوى المواطنين والإجابة عن كافة التساؤلات بشأن فيروس كورونا، وكذلك الأعراض المصاحبة للتطعيم باللقاح، فضلاً عن إتاحة خط ساخن لتعديل الطلبات الخاصة بتلقي جرعات اللقاح "15335" لجميع محافظات الجمهورية.

وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

الحكومة شائعة سرنجات التطعيم لقاحات فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الوزراء الصحة الأنباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

غدًا.. إعلان بدء التجارب السريرية على لقاح «كوفى فاكس» المصرى المضاد لـ«كورونا»

الرئيس السيسى يوجه بإقامة شبكة موحدة لسرعة احتواء الأزمات والكوارث

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

قرار من «الإدارية العليا» بشأن طعن هانى العتال على «عمومية الزمالك»

تجديد حبس المتهم بإجبار شاب التوقيع على إيصالات أمانة بحلوان

مصرع 3 أشخاص و450 مصابًا بـ«لدغات عقارب» فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال