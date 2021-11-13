النيابة تتحرى عن تشكيل عصابي يسرق السيارات في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، حبس تشكيلاً عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

فقد تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة " قيادة أحدهم"، وبحوزتهما "فرد خرطوش، طلقة لذات العيار".

وتلاحظ وجود كسر زجاج الباب الأمامي للسيارة والكونتاكت الخاص بها، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة السيارة حال توقفها بمنطقة فيصل بالجيزة بأسلوب "كسر الزجاج" وتوصيل الأسلاك واعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وعقب ذلك أمكن التوصل لمالك السيارة.

وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب واقعة سرقة سيارة بذات الأسلوب بالجيزة وقيامهما بمساومة مالكة السيارة وإعادتها لها مقابل مبلغ مالي تحصلا عليه، وباستدعاء المجني عليه الأول تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.