عرض فيلم «إشراقة أبدية لعقل ساطع» فى مركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية

يُنظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم السبت، عرض للفيلم الروائي الألماني الطويل "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" أو "إشراقة أبدية لعقل ساطع"، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما المركز.

والفيلم من إخراج مايكل جوندري، إنتاج أمريكي للعام 2004 وتبلغ مدة عرضه المدة 110 دقيقة، ومن بطولة كل من: كيت وينسيلت، جيم كاري، تشارلي كوفمان، كريستين دانست، وتوم ويلكينسون.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء كوميدية رومانسية، حول "جويل"، شاب محطم نفسيا إثر علاقة حب فاشلة، تجمعه المصادفات بالفتاة "كليمنتين"، والتي تعاني هي الأخري من تمزقات نفسية وحياتية، وغارقة في المشاكل.

ومع كثرة المقابلات والمواعيد بين كليمنتين وجويل، تبدأ بينهما قصة حب مرحة، إلا أن التنافر بين شخصيتهما يبدأ في الظهور، وتتأرجح العلاقة بينهما، إلي أن يقرر كلاهما التخلص من الآخر ومحوه من ذاكرته إلى الأبد، وحينما يشرعا في تنفيذ ما استقر فكرهما عليه، ويبدأن في تنفيذه، إلا أنهما يقعان في حب بعضهما البعض مرة أخرى وتتوالى الأحداث.

يذكر أن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، أسسها الآباء اليسوعيين في عام 1954؛ بهدف التكوين البشري لأولئك ــ خاصة الشباب ــ الذين يرغبون في المساهمة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع.

ــ وعرض فيلم أمير كوستاريكا "زمن الغجر" بجزويت القاهرة

في سياق متصل، يواصل نادي سينما جمعية النهضة الثقافية ــ جزويت القاهرة، بمقرها الكائن في شارع المهراني ــ الفجالة، فعالياته، وذلك في السادسة مساء اليوم أيضا، بعرض رائعة المخرج الصربي أمير كوستاريكا "Time Of The Gypsies" أو "زمن الغجر".

الفيلم من إنتاج عام 1988 وتبلغ مدة عرضه 142 دقيقة، وفاز عنه أمير كوستاريكا، بجائزة أفضل مخرج فى مهرجان كان. كما فاز الفيلم بجائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي، وجائزة الفيلم الأوروبي لأفضل ممثل.

وتتناول أحداث فيلم "زمن الغجر"، قصة فتي صغير شديد الفاقة، وينتمي لإحدي قبائل الغجر المنتشرة في يوغسلافيا، يجد في الأحلام والسباحة في فضاء الخيال الفسيح طريقة ووسيلة زهيدة الثمن، تساعده في تجاوز واقعه البائس المرير.

لكنه يجبر على رؤية الواقع عندما تطلب منه جدته أن يرافق شقيقته الصغيرة إلى أحد مستشفيات المدينة لإجراء عملية تجبير لعظام ساقها المشوهة، بناء على نصيحة من المحتال الغجري "أحمد"، وبنصيحة أخرى من هذا المحتال يتوجه الصبي "برهان" إلى إيطاليا ليقع في قبضة عصابات التسول.

وكانت جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، قد تعرض للحريق في أواخر شهر أكتوبر الماضي، مما نجم عنه تدمير مقر الجمعية ومسرح ناصيبيان الملحق بها تمامًا، ودمر محتويتهما، دون أن يسفر عن أية خسائر بشرية.

وكان عدد كبير من مثقفي وفناني، قد أعلنوا عن دعمهم لجمعية النهضة، ومن وسائل هذا الدعم الزيارة التي قام بها وفد من الفنانيين والكتاب إلى مقر مسرح ستوديو ناصيبيان الملحق بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، قبل أسبوعين.