ماكرون: بحث الأوضاع حول الحدود البيلاروسية البولندية مع بوتين قريبًا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه ينوي أن يبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام القريبة عددًا من القضايا الملحة، من بينها الأوضاع على الحدود البيلاروسية البولندية.
و قال "ماكرون"، خلال تصريح صحفي أدلى به عقب مؤتمر باريس حول ليبيا: "أمس حظيت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإمكانية للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سأتبادل الآراء حول قضايا متعددة مع الرئيس بوتين خلال أقرب الأيام، بما في ذلك حول أوكرانيا و بيلاروس".
وذكر "ماكرون"، أن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، ينوي كذلك أن يجري محادثة مع بوتين قريبًا.
وتابع: "نواصل العمل المشترك حول هذه القضية بنفس النية التي تتمثل في ضمان الاستقرار والأمن في أوروبا".