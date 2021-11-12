الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يطالب بتحديد مدى زمنى ملزم لخروج المرتزقة من ليبيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من المهم أن يكون الموقف الصادر عن اجتماع اليوم في مؤتمر باريس حول ليبيا واضحًا لا لبس فيه بشأن رفض بقاء الوضع على ما هو عليه في ليبيا.

وأكد الرئيس السيسي على إدانة استمرار مخالفة المقررات الدولية ذات الصلة بإنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا.

وتابع قائلًا: «ربما يكون الأهم أن يتم تدشين آليات وضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه، وما تسعى لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة بصدق ووطنية إلى تحقيقه من خلال خطتها ذات الصلة، وأن يتم تحديد مدى زمني واضح وملزم لتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى ليبيا بعد عام 2011 حتى لا تعود الأمور إلى الوراء كما حدث في مراحل عديدة سابقة».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، التى ألقاها، اليوم الجمعة، أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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