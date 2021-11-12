الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران المدنى يتفقد مطار سفنكس

مطار سفنكس
مطار سفنكس

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني اليوم، مطار سفنكس الدولي لمتابعة موقف الأعمال الإنشائية، ورافقه خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ،وكان في استقبالهما المهندس حسين سالم، مدير المطار.
وفي بداية الجولة، تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول والمكاتب الإدارية والنقاط الأمنية والخدمية والأسوار الخارجية ومهبط الطائرات ومبنى الأرصاد الجوية وبرج المراقبة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عما تم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاء التي تتم بالمطار بتوسعة مبنى الركاب، حيث ستصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 23000 متر مسطح بدل 3600 مترا ليسع 900 راكب/ ساعة بدلاً من 300 راكب/ ساعة بطاقة استيعابية سنوية مليون ومائتين ألف راكب سنويا، كما سيشمل المبنى بعد التوسعة عدد 28 كاونتر check in ومنطقة البنوك والحجر الصحي ومنطقة سيور وعدد 8 كاونترات جوازات وعدد8 سلالم متحركة و8 كباري تحميل، بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة 1440 طن تبريد.
وخلال الجولة تابع الوزير مراحل تنفيذ المشروع موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال الانشائية للبدء في الجوانب الفنية بالمبنى.

وتستهدف أعمال التطوير رفع كفاءة مطار سفنكس الذي سيقدم خدماته لسكان مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد ومحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، لتخفيف التكدس عن مطار القاهرة. ولقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة وسقارة، سيقوم بدور كبير في جذب سياحة اليوم الواحد للمناطق السياحية في القاهرة، فضلاً عن المساهمة في تنشيط حركة الصادرات الزراعية لقربه من منطقة وادي النطرون ومحافظات الدلتا.

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مطار سفنكس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الشيخ زايد الجيزة

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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