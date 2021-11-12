طريقة اختيار الحواجب الملائمة لوجهك (صور)

يلعب شكل وجهك دورًا رئيسيًا في الشكل الذي يناسب حاجبيك، ونعرض لكم في التقرير التالي طريقة اختيار شكل الحاجب المناسب للوجه.

هناك عدد غير قليل من الأشكال التي يمكنك اختيارها لحاجبيك علس سبيل المثال حواجب مع قوس أعلى وحواجب أرق مع قوس أكثر حدة، أو حواجب مستقيمة وأقواس ناعمة، هناك العديد من الخيارات وفقا لموقغ style craze .

كيفية اختيار أفضل شكل للحاجب لشكل وجهك

حواجب الوجوه المستديرة

الوجوه المستديرة واسعة عند الخدين، وشكل الوجه هذا مستدير أكثر مع خط فك ناعم.

احرصي على الحصول على حواجب كثيفة وممتلئة إذا كان لديك وجه أكبر لأنها تتناغم جيدًا مع الجبهة الداخلية وعظام الوجنتين الخارجية، و إذا كان لديك وجه أصغر ، فأختاري حواجب أرق.

الحواجب الخاصة بالوجوه بيضاوية الشكل

تبدو الوجوه البيضاوية أكثر على شكل بيضة لأنها ليست بعرض الوجوه المستديرة.

تميل الوجوه البيضاوية إلى أن تكون أكثر توازناً أو تناسقاً ، وبالتالي فهي تعمل مع جميع أشكال الحواجب.

حواجب الوجوه على شكل قلب

تبدو الحواجب ذات الأقواس والسمك الكامل رائعة مع الوجوه على شكل قلب.

حواجب الوجوه المربعة

في شكل الوجه هذا يكون عرض الجبهة وبداية الفك بنفس الحجم تقريبًا، وشكل الحاجب الملائم له هو قوس منحني مرتفع قليلاً.

حواجب الوجوه الماسية

شكل الوجه هذا يكون على غرار الماس حيث يبدو ضيقًا من الأعلى والأسفل، و الوجوه الماسية بشكلا عام أضيق عند الذقن وواسعة عند الخدين وضيقة قليلاً عند الجبهة.

ويعد شكل الحاجب هي الحواجب المنحنية التي تمنح جبهتك مظهرًا أوسع لموازنة عظام الوجنتين العريضتين.

الحواجب المستطيلة للوجوه الطويلة

الوجه المستطيل طويل ويبدو بشكل عام ضيقًا، وتعمل الأقواس الناعمة أو المستقيمة بشكل أفضل لجعل الوجه المستطيل يبدو أوسع قليلاً. إذا اخترت الحواجب المستقيمة، فامنحيها منحنى خفيفًا جدًا.

تجعل الحواجب السميكة جبهتك تبدو أكثر اتساعًا ، مما يمنح وجهك المستطيل شكلًا أكثر على شكل قلب.