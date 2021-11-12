الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أماكن مقرات «مستقبل وطن» لراغبي تلقي لقاح كورونا في السويس

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا

شهدت مقرات حزب مستقبل وطن بالسويس المجهزة لليوم الثالث على التوالي إقبالا متزايد من قبل المواطنين الراغبين في تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار التعاون البناء بين وزارة الصحة وحزب مستقبل وطن بقيادة السيد المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس برعاية السيد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساهمة حزب مستقبل وطن في تخفيف الضغط على مراكز مديرية الصحة والسكان بالسويس المخصصة لتلقي اللقاح والتي تشهد ازدحام كبير من قبل المواطنين الراغبين في تلقي جرعات اللقاح مؤخرا، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار، حيث قام الحزب بتشكيل لجنة للتأكد من سير العمل داخل جميع المقرات ومساعدة المواطنين في عملية تسجيل البيانات وسط إشادة واسعة من قبل المواطنين في تخفيف الازدحام.

وقال النائب أحمد خشانة، أمين الحزب بالمحافظة  إن الحزب تواصل مع السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، لإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقرات وتدريب المتطوعين على المهام المطلوبة ومساعدة الاطقم الطبية، مشيرا إلى تواصل عدد من الجهات والشركات والمصالح الحكومية مع الحزب لإعطاء اللقاح للعاملين بها.

وأشاد د. ميشيل صبرى، أمين أمانة المجالس الصحية بالحملة، مشيرا إلى أنه ساهمت في القضاء على الزحام والتخفيف من معاناة الأهالى في الحصول على اللقاح، وفي هذا الصدد قال أبو الوفا بشير،رئيس لجنة المتابعة بالحملة إلى أن اللجنة تقوم بالتأكد من وصول الأطقم الطبية والمتطوعين من الشباب الى المقرات قبل بدء الحملة بوقت كافي ورصد أى ملحوظة من قبل المواطنين.

هذا وقد نجح حزب مستقبل وطن في توفير عدد من المقرات التي تم اختيارها بعناية والتي تستهدف التجمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالمحافظة، خاصة بعد التكدسات التى شهدتها المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والتي أدت الى عزوف بعض المواطنين عن تلقي اللقاح بالمحافظة، حيث لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من قبل المواطنين على مدار الثلاث أيام الماضية.  

الجدير بالذكر أن مقرات الحزب المخصصة لتلقي اللقاح هي كالأتي:

• حى السويس داخل المقر الرئيسي للحزب. 
• حى فيصل في ميدان الحرفيين بجانب قسم شرطة فيصل . 
• حى الجناين داخل مقر النائب سيد الكرماوى بابو عارف. 
• حى الاربعين داخل مركز شباب سليم الحى.

تعاون حزب محافظة وزارة حملة انتظار مستقبل وطن السويس الصحة كورونا

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وائل لطفي

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