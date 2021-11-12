غدًا.. انطلاق فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» بمشاركة 40 فنانة

استقبلت مدينة الغردقة اليوم الجمعة، المشاركات في "منتدى المرأة العالمي للفنون" الذى تستضيفه المدينة خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبرالمقبل، في دورته الأولى، ويضم المنتدى ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، وبرعاية واستضافة الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة الفنانات المشاركات، ومن المقرر أن تبدأ أولى الفعاليات غدًا بالممشى السياحي بمدينة الغردقة.

ويشارك في المنتدى 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، ومنها "ألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والسعودية، ورومانيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وبيلاروسيا، وشمال مقدونيا، ولبنان، واليونان، ولاتيفيا، وتركيا"، ويضم المنتدى ورش للفنون التشكيلية بالممشى السياحي العالميبالغردقة، مصاحب له عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقي بالفنون.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، فى بيان له، إن "منتدى المرأة العالمي للفنون"، هو منتدى دولي يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر وتحت رعاية الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون".

وأشار حميدة إلى أنه سيتم عمل رحلة سياحية لمدينة الأقصر للفنانات لإظهار جمال مصر ومدينه الأقصر بعد جهود وزارة السياحة لتطوير وتجديد مدينة الأقصر استعدادًا لاحتفالية طريق الكباش هذا العام.

منتدى المرأة العالمي للفنون

وأضاف حميدة، يأتي دور هذا المنتدى علي تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية علي تمكين المرآه ودورها بالمجتمع وعلى إظهار خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والدعاية للمقاصد السياحية بمصر للعالم من خلال استضافة سفراء الفنون بالعالم، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسى، بدعم الفن والفنانين والفنون المختلفة، لأنهم القوي الناعمة لمصر، وهو ما سعت إليه "الداو للتنمية، وأوستراكا للفنون"باستضافة فنانين العالم ومنحهم الإقامة الفندقية المجانية بأحد فنادقها وذلك لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون وإعلاء اسم مصر عاليًاوسط المحافل الثقافية العالمية وتم ذلك في فعاليات عديدة من قبل، حيث تم تنظيم احتفالية عالمية بيوم السياحة العالمي الشهر الماضي، الذي حضره الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وسط حضور 100 فنانَا من مختلف دول العالم.

منتدى المرأة العالمي للفنون

وأشار "حميدة"، إلى أن إقامة فعاليات الدورة الأولى من المنتدى يأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المنتديات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

منتدى المرأة العالمي للفنون

ومن المقرر أن يشارك الفنانات منذ وصولهم إلى الغردقة فى برنامج فنى سياحى حافل، يعقبه ندوات فنية بحضور أساتذة الفن التشكيلى فى مصر.

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