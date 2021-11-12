ضبط 18 عاطلا بحوزتهم 3 كيلو هيروين وحشيش بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أثمرت جهود الحملة عن ضبط 18 عاطلا ببنها وكفر شكر القناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وطوخ وشبين القناطر، وبحوزتهم 699 جراما من الهيروين المخدر، و1125 جراما من مخدر الحشيش، و65 جرام من مخدر البانجو، و1240 جراما من مخدر البودر، و324 قرص مخدرة، و20 جرام استروكس.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عن تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.