أنجيلا ميركل: جائحة كورونا لم تنته.. وندعو إلى اتخاذ تدابير جديدة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن جائحة كورونا لم تنته بعد، داعية دول العالم إلى تعلم كيفية اتخاذ تدابير وقائية بسرعة لمكافحتها.

وأضافت ميركل، في تصريحاتها بمنتدى الأعمال، كجزء من أسبوع قادة أبيك، الذي عقد عن طريق الفيديوكونفرنس، اليوم الجمعة: "في المرحلة الأولى، تعاملنا مع انتشار الفيروس بنجاح كبير، لكن سرعان ما أدركنا أن التحدي الأكبر هو القدرة على التصرف بسرعة واستباقية لاتخاذ تدابير وقائية بمجرد زيادة عدد الحالات بشكل حاد (المواجهة السريعة في حال ارتفاع الإصابات)".

وتواجه ألمانيا انتشارا جديدا لكورونا مع مزيد من الإصابات اليومية التي تجاوز عددها عتبة الخمسين ألفا ومزيد من المرضى في المستشفيات، بينما تبدو السلطات عاجزة عن احتواء الوباء.

وتضع عودة الفيروس الحكومة تحت الضغط، فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة لكن مجال المناورة محدود لأن فريقها مسؤول فقط عن تصريف الأعمال حاليا قبل تشكيل تحالف جديد.

بدوره، دعا الاجتماعي الديمقراطي أولاف شولتس الذي يرجّح أن تولى منصب المستشارية خلفا لها، البلاد إلى الاستعداد لخوض معركة وقف تفشي الوباء. وقبل توليه منصبه، يحاول شولتس التصدي لانتقادات لعدم استعداد البلاد لمواجهة الموجة الوبائية الجديدة.

وجاءت تصريحات شولتس في البرلمان حيث يقدم حزبه مع شركائه المقبلين في تحالف الخضر والليبراليين، اقتراحات جديدة لمكافحة الوباء بينها تشديد القيود على الأشخاص غير المطعمين.

وجاء ذلك في وقت سجلت ألمانيا عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ خمسين ألفا و196 حالة خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى قوة موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الخمسين ألفا منذ بداية الوباء في ألمانيا حيث تسجل أعداد قياسية من الإصابات. وبلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.