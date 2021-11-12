الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدين حكومة أورتيغا وتدعو للإفراج عن المعتقلين فى فنزويلا وكوبا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّ بلاده دعمت مشروع قرار في الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية يدين نظام رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيغا، مطالبًا جهة ثانية بالإفراج عن المعتقلين في كلّ من فنزويلا وكوبا.


وخلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية التي تستضيفها هذا العام افتراضياً غواتيمالا، قال بلينكن "لقد أيّدنا خلال هذه الجمعية العامة قرارًا يدين حكومة أورتيغا" بعد فوزه بولاية رابعة في انتخابات أقصيت منها المعارضة.


ومشروع القرار الذي أعدّته الأربعاء ثمان من دول المنطقة، في مقدّمها الولايات المتحدة، يطالب المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية بإجراء "تقييم جماعي فوري في موعد أقصاه 30 نوفمبر واتّخاذ الإجراءات المناسبة".


وتنصّ المادة 21 من الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية الذي أقرّته منظمة الدول الأمريكية قبل عقدين من الزمن على جواز تعليق عضوية كلّ دولة يحصل فيها "انقطاع للنظام الديمقراطي بطريقة مخالفة للدستور"، وذلك "بعد أن تفشل الجهود الدبلوماسية" في إعادتها إلى المسار الديمقراطي.
 

وشدّد بلينكن على أنّه "يجب علينا احترام هذا الميثاق".


وفي كلمته تطرّق وزير الخارجية الأمريكي إلى الوضع في كوبا، حيث حظرت الحكومة تظاهرة تعتزم المعارضة تنظيمها في 15 نوفمبر الجاري؛ للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين.


كما طالب بلينكن فنزويلا بالإفراج عن "جميع الرعايا الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني".

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