الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 35 حالة تعدٍ جديدة على أملاك الدولة بدمياط

حالة تعد جديدة على
حالة تعد جديدة على أملاك الدولة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة مستمرة فى جهودها للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أضافت أنه تم اليوم تنفيذ حملات بنطاق مركزي دمياط وفارسكور، أسفرت عن إزالة ٣٥ حالة تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية حماية النيل والصرف بمساحة ١١٣٠م٢، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ18، مشيرة إلى أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة ٣٣١ حالة بمساحة إجمالية ٦٠٣٥٣ متر مربع.

واستقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الخميس، د. فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ومجموعة من ممثلي الوحدة المركزية للسكان ومسئولة الوحدة بالمحافظة.

واستمعت المحافظ خلال اللقاء إلى الدور المنوط به وحدة السكان داخل المحافظة، وكذا تعرفت على أهداف مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية وآلية تنفيذه بنطاق المحافظة.

بعد انتهاء اللقاء، عقدت مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية ورشة عمل تدريبية، بحضور لفيف من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم وممثلي عن الوحدة المنوط لهم أعمال المشروع؛ استهل اللواء الوصيف الورشة بالترحيب بالضيوف، متوجهًا لهم بخالص الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة بالقضية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أهمية القضية السكانية باعتبارها قضية أمن قومى تؤثر على التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدًا أهمية الحضور الدائم وسط المنسقين من فريق العمل داخل المحافظات.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط أراضي املاك الدولة

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