الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 سنوات وسداد 2.5 مليون لـ سيدة بتهمة التهرب الضريبي ببورسعيد

متهمة
متهمة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الفقي وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وتامر محمد رياض وعمر أحمد علم الدين، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 3 سنوات، وسداد 2 مليون و684 ألف و101 جنيه على متهربة من الضرائب.

مثلت المتهمة خ أ ج أ ق أمام محكمة الجنايات ، كونها في عام 2019 بصفتها مسجلة وخاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تهربت من أداء الضريبة المقررة قانونًا والمبينة قدرًا بالأوراق والمستحقة عليها، بأن قامت بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة عليها في الموعد المقرر قانوناً علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد الشهود أمام المحكمة وهم من العاملين بمصلحة الضرائب ومأموري الضبط، بأن فحصهم أسفر عن قيام المتهمة ونشاطها نقل بضائع خلال 2019 بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، فضلاً عن عدم إصدارها فواتير عن خدماتها رغم كونها مسجلة ضريبيًا بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ويستحق عليها ضريبة قيمة مضافة تقدر بـ2 مليون و684 ألف و101 جنيهاً بخلاف الضريبة الإضافية.

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