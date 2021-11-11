الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزيرة التعاون الدولى تلتقى وفد التحالف الإفريقى للمناخ

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، الممثل الوطني للتحالف الإفريقي للمناخ في مصر، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفلاديسلاف كايم عضو المجموعة الاستشارية الشبابية التابعة للأمين العام للأمم المتحدة والمعنية بتغير المناخ. 

وتناول اللقاء التعريف بالتحالف الإفريقي للمناخ والذي يضم في عضويته أكثر من ١٥٠٠ جمعية ومؤسسة من ٤٠ دولة إفريقيا ويقود المجتمع المدني الإفريقي في قضايا المناخ الذي يسعى لتنفيذ العديد من الفعاليات في مصر للتحضير لقمة المناخ ٢٧ التي سوف تعقد في مصر عام ٢٠٢٢، ويسعى التحالف لوضع أجندة المناخ الإفريقية وأن يبادر بإطلاق الأنشطة لأن هذه القمة هي بمثابة قمة للقارة الإفريقية كلها. 

كما تحدث فلاد عن الآمال حول انعقاد قمة المناخ في مصر التي يطمح في أن تتيح مصر المجال لأكبر عدد من الشباب حول العالم في وجود سهولة لحضور القمة في مصر والمشاركة في مؤتمر الشباب المناخي الذي يعقد قبل فاعليات القمة الرسمية بعدة أيام ويشارك به الشباب من جميع أنحاء العالم، كما تطرق إلى التعاون مع الكيانات المصرية في استضافة COY17 الذي سوف يسبق قمة المناخ.

وتحدثت النائبة أميرة صابر عن دور التشريعات التي تخدم قضية المناخ وأنها نقطة اتصال برلمان المناخ العالمي مع البرلمان المصري، كما تحدثت كذلك عن دور مصر المحوري والآمال العالمية المنعقدة عليها في استضافة القمة القادمة وكذلك دعم مصر لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الذي نأمل في أن يشهد توسعاً بعد اطلاق الرئيس عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني. 

وفي الختام تحدث رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر عن مشروع شجرة النيل ورواد المناخ والكنيسة الخضراء الذي تقوم المؤسسة بتنفيذه للتكيف مع ظاهرة المناخ.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي النائبة أميرة المجموعة الاستشارية اللقاء التعريف المناخ التحالف الإفريقي قضايا المناخ

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وائل لطفي

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