الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ملك البحرين يشيد بمواقف الأزهر الداعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن شكره على الجهود الخيرة التي يبذلها فضيلة الإمام الأكبر في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، مشيدا بالدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في المجالات الفكرية والثقافية والحضارية ومواقفه الداعمة لقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على مواقف مملكة البحرين في دعم قضايا العرب والمسلمين، وتقديره للمجتمع البحريني والذي تميز على امتداد تاريخه بالتسامح والاعتدال والتعايش الإنساني بين مختلف الثقافات والأديان.

من ناحية أخرى، أعرب المجلس الأعلى للأزهر خلال جلسته اليوم الخميس، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، على إتمام إنشاء مكتبة الأزهر الجديدة والتي تمثل صرحًا علميا تنويريًّا شامخا، يعيد أمجاد مكتبة الأزهر القديمة قبل أن يكون لها مبنى مستقل بمقر مشيخة الأزهر.

كما أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لدور الإمارات وقيادتها في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، والقضايا الإنسانية العالمية، مضيفًا أن ما تقوم به من جهود هو امتداد لإرث الحكيم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله.

وأكد المجلس الأعلى للأزهر تقديره للعلاقة التي تربط مصر والأزهر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يحقق التعاون في مختلف المجالات العلمية والثقافية والدينية، وعقد المؤتمرات والندوات العالمية التي تدعم حوار الأديان والأخوة الإنسانية وتعزز قيم السلام العالمي والتقارب بين الشرق والغرب.

ويأتي هذا التعاون بين الأزهر والإمارات يأتي في إطار العلاقات الممتدة والقوية بينهما في خدمة الدين والعلم والارتقاء بالبحث العلمي وإتاحة المصادر والمراجع العلمية المتنوعة والمخطوطات التاريخية والنادرة أمام الباحثين من مختلف أرجاء العالم ليستفيدوا من هذا التنوع والأصالة التي تتمتع بها مكتبة الأزهر.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ملك البحرين ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف مواقف مملكة البحرين التعايش الإنساني دولة الإمارات العربية

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ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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