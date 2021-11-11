هيئة الدواء تدعم الشراكات مع الشركات العالمية في معرض «CPhI»

عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعات داعمة للشراكات المصرية مع مختلف الشركات العالمية على هامش فعاليات معرض CPhI.



وخلال فاعليات اليوم الثالث والأخير من ملتقى CPhI Worldwide ٢٠٢١؛ عقدت هيئة الدواء المصرية عدة اجتماعات داعمة للشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية ومثيلاتها الإقليمية والعالمية لبحث أوجه التعاون المتعلقة بنقل تكنولوجيا التصنيع محليا للمستحضرات الهامة وفتح آفاق تصدير المستحضرات المصرية ونفاذها للأسواق الإقليمية والعالمية.

حيث عقدت الهيئة اجتماعا ثلاثيا مع شركتي فاركو للأدوية المصرية وشركة Insud الإسبانية، لدعم سعي شركة فاركو لنقل تكنولوجيا تصنيع بعض مستحضرات شركة Insud بمصانعها بمصر.

كما عقدت اجتماعا اخر مع شركتي المهن الطبية للأدوية المصرية وشركة نيروخ فارما الأردنية الرائدة في مجال التوزيع بالمملكة الأردنية، لمناقشة اوجه التعاون الخاصة بوضع اليات توزيع ونفاذ المستحضرات المصرية للأسواق الاردنية الشقيقة ضمن مبادرة هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم التصدير. وختاما التقى ممثلي الهيئة مع شركة Lonza السويسرية لبحث سبل التعاون في مجال خدمات تطوير المستحضرات الطبية والبيولوجية وتشجيع مبادرات دعم الاستثمار.

هذا وقد أعربت هيئة الدواء المصرية عن حرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق الدوائي المصري، سواء من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع، أو توطين صناعة مستحضراتها بالمصانع المحلية ورفع تنافسيتها العالمية ونفاذها للأسواق العالمية.

يأتي ذلك في ضوء اتخاذ مصر لخطوات هامة نحو تعميق توطين الصناعات الدوائية، وانطلاقا من حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية؛ لتعزيز الصادرات المصرية، وفتح مجالات أوسع للتصدير وفقًا لإستراتيجية الحكومة المصرية.

واستضافت هيئة الدواء المصرية بجناحها فى معرض CPhI Worldwide 2021؛ اجتماع شركة إيبيكو مع شركة centrient العالمية، جاء الاجتماع على هامش زيارة وفد هيئة الدواء المصرية لمدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في فعاليات الملتقى العالمى.

وقد استهدف الاجتماع بحث سبل التعاون بين الشركة المصرية ونظيرتها الأجنبية في مجال تصنيع المواد الخام، وذلك من أجل اتخاذ خطوات قوية نحو توطين صناعة المواد الخام محلياً، حيث تعد الشركة العالمية centrient من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المواد الخام الدوائية؛ حيث تحرص هيئة الدواء المصرية على دعم وتشجيع الشراكات الناجحة بين شركاء الصناعة المحلية والشركات العالمية المتخصصة فى المجالات الهامة والاستراتيجية للاستفادة من خبرتها في مجال تصنيع المواد الخام.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق الدوائي المصري، والعمل على نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر، وتعميق توطين الصناعة بالمصانع المحلية، ومواكبة الهيئة على التطورات العالمية في صناعة الدواء.

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