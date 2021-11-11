«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لمكافحة الحشائش

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، للإرشاد والتدريب بتنظيم دورات تدريبية لمواجهة الحشائش في الحقول.

وينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بعنوان الطرق الحديثة في مكافحة الحشائش في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021، بمقر المعمل المركزي لبحوث الحشائش بالجيزة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور عبدة عبيد، مدير المعمل، أن هذه الدورة تهدف إلى تدريب 30 متدربًا من الهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية، وسيحاضر فيها نخبة من الأساتذة بالمعمل.

وقال الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، إن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021 -2022، وتهدف إلى توصيل المعلومات الفنية الخاصة بالحشائش الباحثين مما ينعكس بدورة علي زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية.

وأضاف عمران أن هذا الدورة تتناول عدة موضوعات أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي في مصر والعالم وتأثير الظروف المناخية على انتشار الحشائش الحشائش الخطيرة في مصر والعالم والحشائش وتأثيرها على المياه والعناصر الغذائية والطرق الحديثة في مكافحة الحشائش ونظم المكافحة المتكاملة الحشائش في المحاصيل المختلفة، وفحص بذور الحشائش في المستوردات النباتية.