الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لمكافحة الحشائش

الطرق الحديثة لمكافحة
الطرق الحديثة لمكافحة الحشائش

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، للإرشاد والتدريب بتنظيم دورات تدريبية لمواجهة الحشائش في الحقول.

وينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بعنوان الطرق الحديثة في مكافحة الحشائش في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021، بمقر المعمل المركزي لبحوث الحشائش بالجيزة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 وأشار الدكتور عبدة عبيد، مدير المعمل، أن هذه الدورة تهدف إلى تدريب 30 متدربًا من الهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية، وسيحاضر فيها نخبة من الأساتذة بالمعمل.

وقال الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، إن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021 -2022، وتهدف إلى توصيل المعلومات الفنية الخاصة بالحشائش الباحثين مما ينعكس بدورة علي زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية.

 وأضاف عمران أن هذا الدورة تتناول عدة موضوعات أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي في مصر والعالم وتأثير الظروف المناخية على انتشار الحشائش الحشائش الخطيرة في مصر والعالم والحشائش وتأثيرها على المياه والعناصر الغذائية والطرق الحديثة في مكافحة الحشائش ونظم المكافحة المتكاملة الحشائش في المحاصيل المختلفة، وفحص بذور الحشائش في المستوردات النباتية.

الزراعة نظم دورة تدريبية تحت عنوان الطرق الحديثة مكافحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

رئيس الوزراء: لن نترك مكانًا فى مصر دون تطوير

بعد انقطاع الطمث.. أفضل حِميات للنساء فوق سن الخمسين

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

روشتة تقى الأطفال الممنوعين من التطعيم خطر الإصابة بكورونا

الآن.. لقاح كورونا متوفّر فى «مترو الأنفاق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال