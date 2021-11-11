صديقة بيزوس تثير موجة من التعليقات إثر إعجابها بممثل شهير

أثارت لولان سانشيز، صديقة أغنى أغنياء العالم جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، موجة من التعليقات على الإنترنت، وزوبعة من التعليقات الساخرة، إثر إبداء إعجابها بالممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو.

كما علق جيف بيزوس، اليوم الخميس، على مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم خلال الفترة الماضية، لصديقته والتي تتأمل بإعجاب الممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو.

وفي التفاصيل نشرت إحدى المجلات الأمريكية والعالمية التي تعنى بأخبار المشاهير، فيديو لحديث مقتضب جرى بين جيف بيزوس، مؤسس "أمازون" وصديقته لولان سانشيز.

إلا أن نظرة رمقتها سانشيز لدى كابريو أثارت موجة تعليقات على الإنترنت، وزوبعة من التعليقات الساخرة.

فما كان من بيزوس أمام "هول" هذا الفيديو إلا أن علق مشاركا إياه، وقال بتغريدة على حسابه على تويتر، معلقا على صورة تظهر إشارة تحذير من سقوط قاتل: "ليو (في إشارة إلى ليوناردو دي كابريو) تعال أريد أن أريك شيئا ما!!"

يذكر أن جيف كان انفصل عن زوجته ماكينزي عام 2019، بعد أن افتضح أمر علاقته الغرامية مع سانشيز.

وحصلت حينها الزوجة المخدوعة على 4 في المائة تقريبا من رأسمال شركة التسوق العملاقة أمازون، ما قدر وقتها بحوالي 36 مليار دولار، واعتبر أغلى طلاق في العالم!.

انتشر فيديو طريف يجمع الممثل الأميركي #ليوناردو دي كابريو ورجل الأعمال #جيف بيزوس وحبيبته لورين سانشيز في حدث بمتحف الفنون في لوس أنجليس.

وظهرت حبيبة أغنى رجال العالم، تلف ذراعها حول دي كابريو وتنظر إليه بطريقة حالمة، ما أثار سخرية الجمهور الذي تداول المقطع بتعليقات مضحكة.

وعلّق أحدهم: "دخلت هذه الفتاة برفقة أغنى رجل في العالم ومع ذلك خاطرت بكل شيء عندما وقفت بجوار ليوناردو". وأضاف شخصٌ آخر: "لقد نسيت حبيبة جيف بيزوس أنها تمسك يد أغنى رجل في العالم بمجرد أن احتضنها دي كابريو".

وتقبّل بيزوس المزحة، وعلّق على الواقعة بنشر صورة عبر حسابه في "تويتر" يحتضن لوحة مكتوبا عليها عبارة: "خطر، منحدر سحيق، سقطة مميتة"، وكتب متوعداً النجم الهوليوودي: "ليو تعال إلى هنا أريد أن أريك شيئاً".