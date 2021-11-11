التردد وعدم المساواة يهددان بإفساد الخطط الأمريكية لتطعيم الأطفال ضد كورونا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه حتى الآن تلقى أكثر من 360 ألف طفل تقل أعمارهم عن 12 عامًا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا، حيث بدأ طرح الجرعات الأسبوع الماضي والتي تستهدف 28 مليون طفل في هذه الفئة العمرية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وتابعت أنه مع ذلك، لا يزال بعض الآباء الأمريكيين مترددين بشأن اللقاحات، ففي استطلاع أُجري في شهر أكتوبر الماضي قال 27٪ فقط من الآباء إنهم سيحصلون على تطعيم أطفالهم على الفور - انخفاضًا من 34٪ قالوا الشيء نفسه في سبتمبر، وفي الوقت نفسه، قال 30٪ من الآباء إنهم "بالتأكيد لن يقوموا" بتلقيح أطفالهم، ارتفاعًا من 24٪ في الشهر السابق.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن لقاحات الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر كانت متوافرة منذ عدة أشهر، إلا أن نصف هذه الفئة العمرية فقط تم تطعيمهم.

وأكد هيرد-جاريس، طبيب الأطفال وأستاذ طب الأطفال في مستشفى لوري للأطفال في شيكاجو وجامعة نورث وسترن، أن هذه المخاوف طبيعية جدا.

وقال "شاركت في تأليف دراسة توصلت إلى أن المجتمعات الأكثر تضررًا من الوباء لديها أيضًا أعلى معدلات التردد تجاه لقاحات الأطفال ضد كورونا، فقد كان الآباء السود أكثر ترددًا من الآباء البيض، كما كانت العائلات التي لديها تأمين عام ودخل منخفض أكثر ميلًا للتردد".

وأكدت الصحيفة أن التقرير وجد أيضًا علامات مشجعة وهب أن الآباء الذين تلقوا معلومات حول اللقاحات من مجموعة متنوعة من المصادر كانوا أقل عرضة للتردد، مع قلق ما يقرب من ثلثي الآباء بشأن الآثار المحتملة طويلة المدى للقاح.

ويشعر الآباء ذوو الدخل المنخفض بالقلق بشكل خاص بشأن التغيب عن العمل في مواعيد التطعيم ، ودفع تكاليف الحقن ، وعدم القدرة على الحصول على اللقاح من مصدر موثوق.

ويتم إعطاء اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في الصيدليات المحلية وأطباء الأطفال ومكاتب أطباء الأسرة ومستشفيات الأطفال والعيادات المدرسية.

ويشعر هيرد-جاريس بالقلق أيضًا بشأن "الأطفال غير الموصولين بنظام الرعاية الصحية أو الرعاية المنزلية الطبية الاساسية".