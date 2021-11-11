هارب من 30 سنة سجن.. سقوط لص السيارات بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، ومطلوب التنفيذ عليه فـى 16 قضية ما بين "سرقة – تبديد" بإجمالي عقوبات بالحبس 30 سنة) بارتكاب وقائع سرقات السيارات ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول).

بالكشف عن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة تبين أنها خاصة بإحدى شركات النقل (غير مُبلغ بسرقتها)، بالكشف عن السيارة تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها بالمنوفية وتحمل لوحات معدنية مختلفة، وبمواجهته اعترف بارتكاب (12) واقعة سرقة سيارات ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية مقابل إعادتها واستخدام الهاتفين المضبوطين فى مساومة مالكى السيارات، وأضاف بإعادة جميع السيارات عقب مساومة مالكيها فى كافة الوقائع عدا السيارة المضبوطة.