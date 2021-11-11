تونس: القبض على 44 شخصًا بينهم 17 عنصرًا تكفيريًا

ألقت وحدات تابعة لإدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني التونسي خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري القبض على 44 شخصًا من المطلوبين بينهم 17 عنصرًا تكفيريًا و5 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا لها علاقة بالإرهاب و10 أشخاص متورطين في قضايا إرهابية.

وصادرت الوحدات- وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس- 6 مسدسات و5 بنادق صيد لدى العناصر التكفيرية التي تم القبض عليها.

وتقوم وحدات الأمن والحرس بحملات متواصلة للوقاية من كل أنواع الجريمة ولا سيما منها الإرهابية، وذلك وفقًا للبيان.

وعلى صعيد آخر.. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، أن تونس دولة واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ، مشددًا على أنه لا مجال للمس بصحة المواطنين في كل مكان.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين في قصر قرطاج للنظر في الوضع البيئي في تونس وخاصة في مدينة "صفاقس".

كما أكد الرئيس التونسي على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وعلى أن محاولة تأجيج الوضع الاجتماعي بمثل هذه الممارسات أصبح معروفًا لدى عامة الشعب، كما أمر رئيس الجمهورية وزير الداخلية بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة في مدينة "صفاقس".