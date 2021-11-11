الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة لمواجهة الصرف الزراعي وإزالة التعديات على الآبار الجوفية في سيوة

تطوير واحة سيوة
تطوير واحة سيوة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، والاستعداد لموسم الأمطار.

كما بدأ قطاع المياه الجوفية، تنفيذ خطة تقييم حالة الآبار الجوفية والمصارف والبرك ومحطات الرفع وغلق الآبار العشوائية، وذلك ضمن إجراءات تطوير منظومة الرى والصرف بها.

بالإضافة إلى ذلك، واصل قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، تنفيذ أعمال تطوير الآبار الجوفية ومنها آبار عين قصعة، وعين سوقي، والشويكة ضمن عملية توريد وتركيب مواسير PVC بالواحات البحرية.

إزالة التعديات على الآبار الجوفية بالواحة

تم تنفيذ ازالات للتعديات على الآبار الجوفية، تضمنت تنفيذ ثلاثة قرارات للآبار المخالفة حفاظاً على الموارد المائية بالواحة، بالإضافة إلى ما سبق، بدأ قطاع المياه الجوفية ، تنفيذ خطة استعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول بواحة سيوة ، خاصة مع اقتراب توقيت ارتفاع مناسيب المصارف وبداية فصل الشتاء.

كما يتم حاليا مراجعة العرض والمناسيب لجسر دهيبة الموشك على الانتهاء من أعماله على بركة سيوة، وكذلك عمل اختبار التربة، ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة تنفيذ الهيئة الهندسية.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اتخاذ عدة إجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.

كما أشار إلي إنها تستهدف وضع حلول نهائية لمشكلات زيادة ملوحة الأراضي الزراعية،ومعدلات مياه الصرف الزراعي بالواحة.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والري، لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة.

في النهاية، تتضمن خطة تطوير واحة سيوة، أعمال إصلاح هيكلى لإدارات الرى بالواحة، من خلال دمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل ومنعا لتشتت المسئوليات للوصول إلى نتيجة إيجابية للمشروعات المنفذة.

ارتفاع العشوائى تعديات وزارة على اجراءات مشكلات صرف مياه الصرف واحة سيوة

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وائل لطفي

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